Движение поездов между Курским вокзалом и станцией Царицыно прервется в ночь на 19 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Расписание движения поездов между Курским вокзалом и станцией Царицыно изменится в ночь на 19 апреля. Движение будет остановлено в обе стороны, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

"График движения в вечернее и ночное время - 18 апреля с 22:20 до 04:00 19 апреля изменится в связи с проведением строительных работ. Не будет движения между Курским вокзалом и Царицыно в обе стороны. Последний поезд на Подольск отправится с Курского вокзала в 21:52. Далее электропоезда будут отправляться только от станции Царицыно", - говорится в сообщении.

Также частично на этом участке будут отменены некоторые поезда.

Напоминается, что с 15 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

"Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 года. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы", - добавили в компании.