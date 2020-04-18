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Движение поездов между Курским вокзалом и станцией Царицыно прервется в ночь на 19 апреля

В период с 22:20 до 04:00 поезда следовать не будут в связи с проведением строительных работ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Расписание движения поездов между Курским вокзалом и станцией Царицыно изменится в ночь на 19 апреля. Движение будет остановлено в обе стороны, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

"График движения в вечернее и ночное время - 18 апреля с 22:20 до 04:00 19 апреля изменится в связи с проведением строительных работ. Не будет движения между Курским вокзалом и Царицыно в обе стороны. Последний поезд на Подольск отправится с Курского вокзала в 21:52. Далее электропоезда будут отправляться только от станции Царицыно", - говорится в сообщении.

Также частично на этом участке будут отменены некоторые поезда.

Напоминается, что с 15 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

"Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 года. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы", - добавили в компании.

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