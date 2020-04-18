Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла примерно до 60%

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60% по сравнению с 40% неделю назад. Об этом сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.

Хрипун отметил, что в Москве выполняется около 18 тыс. тестов на коронавирус ежесуточно. "Количество это (выявленных случаев инфицирования) увеличивается, но надо сказать, что в основном за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", - сказал он.