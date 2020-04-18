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Пандемия коронавируса нового типа
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Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла примерно до 60%

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что в столице ежедневно делают около 18 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60% по сравнению с 40% неделю назад. Об этом сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.

Хрипун отметил, что в Москве выполняется около 18 тыс. тестов на коронавирус ежесуточно. "Количество это (выявленных случаев инфицирования) увеличивается, но надо сказать, что в основном за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", - сказал он.

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В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в целом по РФ доля бессимптомных носителей коронавируса составляет 45-50% от всех заразившихся. Она пояснила, что рост этого показателя по сравнению с предыдущими неделями связан с увеличением выявляемости инфицированных коронавирусом. 

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в Москве на 18 апреля выявлено 20754 заразившихся.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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