В Москве возбудили дело после нападения мигрантов на двоих мужчин на севере города

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Несколько приезжих из Узбекистана избили и попытались ограбить двоих мужчин неподалеку от метро "Динамо" в Москве и скрылись. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел несколько дней назад. Четверо мигрантов из Узбекистана с целью ограбления напали на двоих мужчин во дворе одного из домов на Петровско-Разумовском проезде и избили их, после чего скрылись", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС также прокомментировали данное происшествие. "Нападавшие ничего не взяли у потерпевших, так как не нашли в их имуществе ничего ценного. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой лиц"). В настоящее время один из подозреваемых задержан, идет розыск остальных соучастников преступления", - сказали в полиции.