{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве возбудили дело после нападения мигрантов на двоих мужчин на севере города

Четверо мигрантов из Узбекистана избили мужчин во дворе одного из домов на Петровско-Разумовском проезде, сообщил источник в правоохранительных органа

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Несколько приезжих из Узбекистана избили и попытались ограбить двоих мужчин неподалеку от метро "Динамо" в Москве и скрылись. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел несколько дней назад. Четверо мигрантов из Узбекистана с целью ограбления напали на двоих мужчин во дворе одного из домов на Петровско-Разумовском проезде и избили их, после чего скрылись", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС также прокомментировали данное происшествие. "Нападавшие ничего не взяли у потерпевших, так как не нашли в их имуществе ничего ценного. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой лиц"). В настоящее время один из подозреваемых задержан, идет розыск остальных соучастников преступления", - сказали в полиции.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Приюты Москвы и области будут "доставлять на дом" животных в период самоизоляции
Желающие смогут побольше узнать о питомцах во время прямого эфира в социальных сетях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС