Гидрометцентр прогнозирует, что на следующей неделе в Москву придет потепление

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха может повыситься в Москве до 13 градусов тепла во второй половине недели. Таким образом, она приблизится к климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе температура может подняться во второй половине недели, по предварительным прогнозам. Она подойдет к своей норме", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что в настоящее время в Москве температура чуть ниже нормы. В воскресенье, 19 апреля, отклонение от нормы будет 3 градуса "со знаком минус".

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве прогнозируется 5-7 градусов тепла, во вторник - 8-10 градусов тепла, в среду - 6-11 градусов тепла, в четверг и пятницу - 8-13 градусов тепла.