Власти Москвы сообщили, что в коронавирусных стационарах нет дефицита мест

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Резерв мощностей для лечения больных остается в Москве, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, число госпитализированных в Москве остается стабильным. Об этом сообщил в воскресенье руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тыс. человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс.", - сказал Хрипун.
Он добавил, что московская скорая имеет возможность работать более равномерно, развозя пациентов в московские больницы с учетом тяжести их состояния, ресурсов, которыми располагают столичные клиники. "Это серьезный запас прочности в Москве в виде перепрофилированных коек и одновременно показатель безопасности для москвичей", - заключил Хрипун.
Ранее по предложению клинического комитета было принято решение о создании амбулаторных центров на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус дополнительно проводят КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза. Сейчас в городе работает 47 таких центров. В них провели уже более 11 тыс. исследований.