Власти Москвы сообщили, что в коронавирусных стационарах нет дефицита мест

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Резерв мощностей для лечения больных остается в Москве, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, число госпитализированных в Москве остается стабильным. Об этом сообщил в воскресенье руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тыс. человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс.", - сказал Хрипун.