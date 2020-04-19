Власти Москвы сообщили, что не более 1 тыс. человек пришли на пасхальные службы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. человек присутствовали на пасхальных службах в храмах и церквях Москвы. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Действительно, у нас проходили службы в Москве, это так, была трансляция богослужений. Но информация о том, что было много людей - не правда. Приходили люди к храмам, их было не более 1 тыс. человек по Москве", - сказал Сучков.

Он напомнил, что ранее Роспотребнадзор предупредил, что богослужения должны проходить только в закрытом формате без прихожан, участвовать в них разрешено только священнослужителям и лицам, которые им помогают.

"Москвичи действительно откликнулись на просьбы властей и то, что говорил патриарх Кирилл, чтобы молились дома, - добавил Сучков. - Думаю, что люди понимают, что такое эпидемия, действительно, проявили разум".

В проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

Из-за мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя состоялось без прихожан. К Пасхе в специальной капсуле из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня.