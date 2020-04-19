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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичей предупредили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска

Получившим такие сообщения разошлют письма с извинениями

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Москвичи могли получить сообщения об автоматическом аннулировании их однодневных пропусков, срок действия которых ранее истек, с ошибочным шаблоном для СМС-уведомления. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

"Сегодня некоторые владельцы разовых цифровых пропусков получили письма об аннулировании пропусков с истекшим сроком действия. Аннулирование таких пропусков происходит в системе автоматически. Владельцам ряда разовых пропусков с истекшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН. Всем, кто получил данные письма, мы разошлем дополнительные письма с извинениями", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что проверить статус своего пропуска горожане могут с помощью сервиса на сайте nedoma.mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

17 апреля функция проверки цифровых пропусков для передвижения по столице на транспорте стала доступна на портале мэра и правительства Москвы, здесь же пользователи могут внести дополнительные данные об автомобилях или транспортных картах.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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