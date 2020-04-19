Власти Москвы заявили, что у умершей на скамейке около дома женщины не было коронавируса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Коронавирус не подтвердился у москвички, которая умерла 18 апреля на лавочке около своего дома. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, причина смерти будет известна по результатам вскрытия, сообщили ТАСС в воскресенье в столичном департаменте здравоохранения.

"Пациентка поступила в ГКБ-52 (городская клиническая больница № 52) 17 апреля с подозрением на пневмонию - с жалобами на слабость и немного повышенную температуру 37-37,5 [градусов]. Женщину осмотрели врачи, ей провели необходимые обследования, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ (компьютерная томография) легких. По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, женщина была выписана, ей было рекомендовано вызвать врача на дом. "Пациентка была активна, самостоятельно передвигалась. Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры", - добавили в департаменте.

Возле подъезда женщине стало плохо, социальные работники незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины. "Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть. В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия", - отметил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что проводится проверка по факту смерти москвички на лавочке рядом с одним из домов в районе Марфино.