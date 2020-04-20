Бизнес Москвы сможет получить субсидию за размещение продукции на онлайн-площадках

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Предприниматели в Москве могут получить субсидию за размещение продукции на торговых интернет-площадках. Заявки будут приниматься до 1 июня 2020 года, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Представители малого и среднего бизнеса Москвы могут возместить часть комиссии за размещение продукции на маркетплейсах. Торговые интернет-площадки обязуются не устанавливать комиссию, превышающую 20% от стоимости размещаемых товаров и услуг. Такое требование - одно из условий предоставления субсидии бизнесу из городского бюджета", - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, власти планируют расширять перечень утвержденных интернет-площадок по мере поступления заявок. Размер комиссии интернет-агрегатора не может превышать 20% от стоимости размещенной на площадке продукции. Кроме того, площадка должна иметь собственную или привлеченную службу доставки и не менее тысячи поставщиков продукции.

Субсидию, которая возместит затраты за продажу продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы по доставке еды, утвердили 31 марта. Она вошла во второй пакет мер поддержки бизнеса. Бизнесменам предлагается компенсация до 50% комиссии, взимаемой интернет-площадкой. Максимальный размер субсидии может достигать 700 тыс. рублей. "Сейчас принимаются заявки на предоставление субсидий. Прием продлится до 1 июня 2020 года", - добавляется в сообщении.

Кроме того, специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрили восемь заявок от столичных экспортеров на предоставление субсидий на общую сумму 8,5 млн рублей. На рассмотрение поступили подготовленные предпринимателями пакеты документов для частичной компенсации затрат на экспорт продукции.

Уточняется, что четыре компании по решению отраслевой комиссии получат выплаты для частичной компенсации расходов на транспортировку товаров за рубеж. Одна организация сможет возместить затраты на сертификацию систем менеджмента. Специализирующаяся на комплексных решениях для систем канализации и водоотведения компания подала сразу три заявки по разным статьям экспортных расходов - сертификации систем менеджмента, подтверждению соответствия и транспортировке товаров. По всем трем обращениям также вынесено утвердительное заключение.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.

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