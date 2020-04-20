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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, меры по самоизоляции показывают эффективность
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© Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Меры по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в РФ в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, демонстрируют эффективность. В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, - сказал он. - И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно еще, и поступление тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен".

Мурашко также напомнил о важности своевременного обращения к медикам при появлении симптомов коронавируса. "Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше", - добавил министр.

По его словам, особенностью заболевания является то, что "вдруг его течение резко ускоряется".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (9:15 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичПандемия коронавируса нового типа
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