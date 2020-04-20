Работы по оборудованию архитектурно-художественной подсветки приостановили в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты в Москве временно приостановили все работы по оборудованию архитектурно-художественной подсветки на зданиях. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановлено проведение работ по установке и монтажу архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений", - сказал Бирюков.

По его словам, решение о возобновлении работ будет принято исходя из складывающейся ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают, в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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