{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Работы по оборудованию архитектурно-художественной подсветки приостановили в Москве

Это связано с эпидемиологической обстановкой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты в Москве временно приостановили все работы по оборудованию архитектурно-художественной подсветки на зданиях. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановлено проведение работ по установке и монтажу архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений", - сказал Бирюков.

По его словам, решение о возобновлении работ будет принято исходя из складывающейся ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают, в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (9:54 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лучшие разработки для борьбы с коронавирусом выберут во время "Московского акселератора"
В рамках конкурса жюри выберет 30 стартапов с готовым продуктом или его предварительной версией в сфере биомедицинских технологий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС