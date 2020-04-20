{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медицинская сеть в Москве работает в плановом режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что диагностика выявляет в столице все больше пациентов с легкой формой протекания коронавирусной инфекции или совсем без симптоматики
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Медицинская сеть города работает в нормальном плановом режиме, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ №24.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы планировали ввести 9 тыс. больничных коек для коронавируса, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тыс. коек. Уже в выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около 2 тыс. всего. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике. Диагностика все больше и больше выявляет пациентов легких и бессимптомных", - сообщил Собянин.

Мэр подчеркнул, что загрузка медицинской сети идет в плавной динамике, что позволяет врачам работать в нормальном плановом режиме.

Также Собянин выразил надежду, что на этой неделе такая динамика сохранится. По его словам, москвичи выполняют требования по соблюдению режима самоизоляции. "Несомненно, это даст свой эффект", - заключил мэр.

Городская клиническая больница №24 - многопрофильный стационар на 540 коек и 46 коек реанимации. Для перепрофилирования в коронавирусный стационар в больнице были проведены неотложные работы. В результате в больничных корпусах были развернуты 540 коронавирусных коек и 61 реанимационная койка.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Корпус больницы им. Иноземцева в Москве перепрофилировали для помощи пациентам с COVID-19
Он рассчитан на 259 коек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС