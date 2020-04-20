Медицинская сеть в Москве работает в плановом режиме

"Мы планировали ввести 9 тыс. больничных коек для коронавируса, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тыс. коек. Уже в выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около 2 тыс. всего. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике. Диагностика все больше и больше выявляет пациентов легких и бессимптомных", - сообщил Собянин.

Мэр подчеркнул, что загрузка медицинской сети идет в плавной динамике, что позволяет врачам работать в нормальном плановом режиме.

Также Собянин выразил надежду, что на этой неделе такая динамика сохранится. По его словам, москвичи выполняют требования по соблюдению режима самоизоляции. "Несомненно, это даст свой эффект", - заключил мэр.

Городская клиническая больница №24 - многопрофильный стационар на 540 коек и 46 коек реанимации. Для перепрофилирования в коронавирусный стационар в больнице были проведены неотложные работы. В результате в больничных корпусах были развернуты 540 коронавирусных коек и 61 реанимационная койка.