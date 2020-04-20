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Внутренние двери в вестибюлях станций московского метро снимут до конца апреля

Внутренние двери в вестибюлях снимают каждую весну, это позволяет улучшить естественную вентиляцию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московский метрополитен в рамках подготовки к летнему сезону приступил к снятию внутренних дверей в вестибюлях станций, на входах на станции останутся только внешние двери. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"Все внутренние двери снимут до конца апреля. Всего на станциях метрополитена около 5 тыс. вторых вестибюльных дверей. Зимой они необходимы для того, чтобы сохранять теплый воздух на станциях", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что внутренние двери в вестибюлях снимают каждую весну, и это позволяет улучшить естественную вентиляцию.

"Кроме того, пассажиры метрополитена будут реже контактировать с поверхностями, так как теперь придется открывать на одну дверь меньше. Также благодаря снятию дверей снижается температура на станциях, что особенно актуально в летний период. К осени снятые двери вернутся на место", - подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что данные работы проходят в ночное время, чтобы не мешать пассажиропотоку.

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