Внутренние двери в вестибюлях станций московского метро снимут до конца апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московский метрополитен в рамках подготовки к летнему сезону приступил к снятию внутренних дверей в вестибюлях станций, на входах на станции останутся только внешние двери. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"Все внутренние двери снимут до конца апреля. Всего на станциях метрополитена около 5 тыс. вторых вестибюльных дверей. Зимой они необходимы для того, чтобы сохранять теплый воздух на станциях", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что внутренние двери в вестибюлях снимают каждую весну, и это позволяет улучшить естественную вентиляцию.

"Кроме того, пассажиры метрополитена будут реже контактировать с поверхностями, так как теперь придется открывать на одну дверь меньше. Также благодаря снятию дверей снижается температура на станциях, что особенно актуально в летний период. К осени снятые двери вернутся на место", - подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что данные работы проходят в ночное время, чтобы не мешать пассажиропотоку.