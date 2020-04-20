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В Москве из платежных документов горожан за апрель исключили взносы на капремонт

Москвичей освободили от оплаты взносов на капитальный ремонт по 30 июня

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Москвичам в платежных документах, которые они получили в апреле, исключили начисления взносов на капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

"В период с 1 апреля по 30 июня жители Москвы освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт. В платежных документах, которые москвичи уже получили в апреле, этих начислений нет", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой, временно приостановлены все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

"Они будут возобновлены централизованно по всем объектам. Конкретной даты пока нет, решение будет приниматься исходя из складывающейся ситуации", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, новые графики проведения работ по капремонту будут сформированы с учетом технологии их производства и сезонности.

"О возобновлении работ обязательно проинформируем жителей. Графики завершения будут размещены на информационных стендах в подъездах и сайте Фонда капитального ремонта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

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