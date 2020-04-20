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Пандемия коронавируса нового типа

Четверть пассажиров метро Москвы в период самоизоляции составляют медработники

В метрополитене отметили, что по состоянию на 10:00 20 апреля, подземкой воспользовались на 84% пассажиров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Четверть пассажиров московского метро в период самоизоляции составляют врачи и медработники, треть пользователей подземки - работники банков, госслужащие и сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичной подземки.

По состоянию на 10:00 20 апреля, метрополитеном воспользовались на 84% пассажиров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число поездок сократилось на 20 тыс.

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"Наши коллеги из "МаксимаТелеком" (оператор Wi-Fi в московском метро - прим. ТАСС) провели опрос среди пассажиров метро Москвы и Петербурга, которые подключались к сети MT_FREE. С 9 по 15 апреля в нем приняли участие 25 тыс. пользователей. 1/4 пассажиров - врачи и медицинские работники. 21% пассажиров ответили, что работают продавцами, 18% - курьерами. Волонтерами себя назвали 5% опрошенных", - сказали в пресс-службе.

Треть пользователей подземки составили работники транспортной отрасли, а также банков, госслужащие, строители, сотрудники правоохранительных органов и повара.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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