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Пандемия коронавируса нового типа

Центр крови в Москве поставляет около 100 литров эритроцитсодержащих компонентов ежедневно

В центре отметили, что в условиях эпидемической ситуации доноры могут бесплатно приехать на донацию и вернуться домой на такси
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля /ТАСС/. Центр крови им. Гаврилова в Москве назвал востребованные компоненты крови, которые передаются ежедневно в столичные больницы. В их числе - эритроцитсодержащие компоненты и плазма, сообщили в понедельник в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В РФ 20 апреля отмечают Национальный день донора, он был учрежден в 2007 году. Дата приурочена к проведению первого удачного переливания крови в России: 20 апреля (8 апреля по старому стилю) 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф спас женщину, у которой во время родов началось сильное кровотечение, перелив ей кровь мужа.

"В среднем за сутки Центр крови передает в столичные больницы около 100 литров эритроцитсодержащих компонентов, 80 литров свежезамороженной плазмы, 20 литров тромбоконцентрата, 50 доз криопреципитата", - приводятся в сообщении слова главного врача центра Ольги Майоровой.

Она добавила, что донорская кровь и ее компоненты остаются важным ресурсом для лечения пациентов и сохранения жизней, поэтому все организации службы крови столичного департамента здравоохранения работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать стационары донорской кровью в необходимом объеме.

"Несомненно, карантин повлиял на оказание медицинской помощи жителям Москвы - ограничены плановые операции, применены новые подходы к лечению пациентов с хроническими гематологическими заболеваниями, направленные в том числе и на ограничение числа их визитов в клиники. Тем не менее, в Москве продолжают оказывать родовспомогательную помощь, лечение пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, острой сосудистой и хирургической патологией", - отметила Майорова.

В условиях эпидемической ситуации стать донором по-прежнему может любой желающий от 18 до 55 лет. Чтобы избежать очереди, необходимо предварительно записаться, а в условиях сегодняшнего дня - получить пропуск на передвижение по Москве. Доноры Центра крови им. Гаврилова могут воспользоваться промо-кодами службы такси "Ситимобил", чтобы бесплатно приехать на донацию и вернуться домой. "Противопоказания к процедуре остались прежними. Абсолютными противопоказаниями являются инфекционные и онкологические заболевания, болезни крови. К временным противопоказаниям относятся беременность и лактация, удаление зуба в последние 10 дней, нанесения татуировок, пирсинга и процедуры иглоукалывания в последний год", - говорится в сообщении.

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