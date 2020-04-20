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Почти 20 социальных объектов построили в Москве с начала года

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, большая часть построенных социальных объектов была возведена за счет инвесторов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Семнадцать социальных объектов различного назначения построили на территории Москвы с начала 2020 года, 14 из них возвели инвесторы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

"В 2020 году в столице уже построено 17 объектов социального назначения, в том числе готовы семь детских садов, одна школа, одно спортивное сооружение, а также четыре объекта здравоохранения и четыре учреждения культуры", - говорится в сообщении.

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, которого цитирует пресс-служба, большая часть построенных социальных объектов была возведена за счет инвесторов.

"Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в проекты комплексного развития территорий. Всего силами девелоперов было возведено 14 из 17 построенных соцобъектов", - подчеркнул Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское в Новой Москве, которую построили в кратчайшие сроки. Был создан объект площадью 80 тыс. кв. м - полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест, оснащенная реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, мельцеровскими боксами, операционными, общежитиями для персонала.

В столице на утро понедельника зарегистрировано 26 350 случаев заражения коронавирусом, за сутки было выявлено 2 026 заразившихся. По последним данным, в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405.

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