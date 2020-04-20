Власти Москвы выясняют у компаний цены на смартфоны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы отправили телекоммуникационным компаниям запросы о ценах на смартфоны, чтобы оценить стоимость потенциальных услуг по поставкам техники, однако о предложении о самой закупке речи пока не идет. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщила, что мэрия Москвы намерена закупить для столичной полиции около 10 тыс. смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан. По информации издания, закупка планируется у единственного поставщика, оценку предложений проводит ДИТ.

"Запрос коммерческих предложений был сформирован для комплексной оценки стоимости потенциальных услуг по поставке техники. Этот документ не является публичной офертой", - сказали в пресс-службе департамента, комментируя эту информацию. При этом там не стали комментировать другие подробности запроса, в том числе возможное число смартфонов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.