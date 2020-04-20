Детская Филатовская больница скорректировала работу в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Врачи детской больницы имени Филатова в Москве продолжают принимать маленьких пациентов, которые не заражены коронавирусом, в медучреждении был скорректирован режим работы. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы в понедельник.

"Знаменитая детская больница имени Филатова скорректировала режим работы в условиях эпидемии. Она продолжает оказывать помощь тем, кто так остро в ней нуждается. Профиль в связи с пандемией решили не менять, ведь для многих ее пациентов помощь врачей остается единственным шансом на выздоровление", - говорится в сообщении.

Как отметила главный врач Детской городской больницы имени Филатова Антонина Чубарова, чьи слова приводятся в материале, было ограничено число детей в палатах, количество детей на этажах, максимально географически разделены отделения, исключены пересечения потоков. Ранее в больницу привозили детей с самыми сложными диагнозами со всей страны, теперь пациентов из регионов почти нет - за исключением эксклюзивных случаев, когда помочь могут только врачи детской Филатовской больницы.

"Для своих пациентов больница не закроется и не будет менять профиль на инфекционный. Хотя такая специфика знакома - врачи часто имеют дело с теми же симптомами, что и в коронавирусных стационарах. Соответственно задействуют одну и ту же аппаратуру", - добавляется в материале.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.