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Около 1,5 млн москвичей привязали карты "Тройка" к пропускам для передвижения по городу

При оплате поезда картой "Тройка" билетная система автоматически распознает, что у пассажира есть действующий цифровой пропуск

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Около 1,5 млн москвичей привязали транспортные карты "Тройка" к пропускам, необходимым для передвижения по городу с 22 апреля. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в понедельник.

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"Чтобы воспользоваться городским транспортом, при оформлении цифрового пропуска нужно привязать к нему свою карту. При поездке на транспорте билетная система распознает, что у пассажира есть действующий цифровой пропуск, и откроет турникет без дополнительной проверки. Около 1,5 млн пассажиров уже указали свои "Тройки" при заявке на пропуск", - говорится в сообщении.

До 1 мая приостановлен льготный проезд на городском транспорте для школьников 5 - 11 классов, учащихся колледжей, техникумов и вузов, москвичей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Социальные карты этих категорий граждан действовать не будут. С 22 апреля камеры в автоматическом режиме будут выписывать штрафы автомобилям, на которые не оформлены цифровые пропуска.

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