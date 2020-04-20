Сотрудники МЧС продезинфицировали Павелецкий и Ярославский вокзалы Москвы

"20 апреля специалисты центра "Лидер" МЧС РФ провели дезинфекцию Павелецкого и Ярославского вокзалов столицы. Всего обработано более 33 тыс. кв. м внутренних помещений и более 50 тыс. кв. м прилегающей территории. Выполнены работы по санитарной обработке основных зданий вокзальных комплексов, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил", - сказали в пресс-службе.

Ранее уже были обработаны Ленинградский, Казанский и Курский вокзалы столицы.

Всего с начала апреля МЧС продезинфицировало в России 2 тыс. км дорог и порядка 6 тыс. зданий и сооружений общей площадью до 600 тыс. кв. метров, а также более 240 лечебных учреждений общей площадью свыше 300 тыс. кв. м, 160 образовательных учреждений общей площадью почти 350 тыс. кв. м и свыше тысячи объектов соцобслуживания общей площадью более 500 тыс. кв. м. Кроме того, обработано почти 6,5 тыс. зданий ведомства общей площадью почти 5 тыс. кв. м и более семи тыс. единиц техники МЧС.