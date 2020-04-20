В Москве спасли застрявшего в сантехническом шкафу енота

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Москве спасли енота, который застрял в сантехническом шкафу, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сигнал о том, что в одном из домов по улице Омская поселения Внуковское (ТиНАО) находится енот, застрявший в сантехническом шкафу, поступил 18 апреля на общегородскую горячую линию. На место выехали сотрудники МЧС, которые спасли животное и передали в центр реабилитации", - говорится в сообщении.

Енот некоторое время будет находиться в центре передержки, там за ним будут наблюдать специалисты.

"Хозяин енота пока не объявлялся. Состояние животного удовлетворительное. В дикую природу енотов мы не выпускаем, только енотовидных собак, которые обитают в нашей полосе", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты отметили, что травм у молодого самца не обнаружено.

"В этом году в центр уже поступали енот, змеи и разные птицы: совы, утки и другие. Всего в центре сейчас содержится более 500 животных, в том числе львы, обезьяны, лисы, разные змеи и птицы", - уточнили в пресс-службе.