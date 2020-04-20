Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения в столице зафиксировали 55 нарушителей обязательной самоизоляции за минувшие выходные, все провинившиеся доставлены в обсервационные центры. Всего за период введения режима повышенной готовности в Москве с помощью камер выявлено 145 подобных нарушений, сообщил ТАСС в понедельник министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

"Техническими средствами фотовидеофиксации за прошедшие выходные было установлено 55 нарушений режима самоизоляции. Это граждане, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих", - сказал Данчиков

Он добавил, что всем нарушителям оформлен штраф за несоблюдение режима самоизоляции. Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках или Алтуфьево, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

"Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 145 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 30 до 55 лет", - заключил Данчиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.