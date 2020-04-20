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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за выходные составлено 3 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции

Всего за период действия режима повышенной готовности составлено более 17 тыс. протоколов на общую сумму более 70 млн рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. протоколов за нарушения введенных мер составлено в Москве за 18-19 апреля, всего за период с начала действия режима повышенной готовности составлено более 17 тыс. протоколов на сумму 70 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

"За последние выходные в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 3 тыс. протоколов. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тыс. протоколов на общую сумму более 70 млн рублей", - сказал Данчиков.

По его словам, в прошедшие выходные количество нарушений сократилось на 25% относительно прошедшей недели. "Возможно, это связанно с плохими погодными условиями, но, в целом, москвичи за последние два дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции", - прокомментировал Данчиков.

Он уточнил, что на столичных улицах сегодня работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Они в ежедневном режиме патрулируют улицы города, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при выявлении нарушений ограничений передвижения по городу. Впоследствии составленные протоколы направляются в Объединение административно-технических инспекций города Москвы для рассмотрения и вынесения штрафа нарушителю.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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