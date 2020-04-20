РПЦ продлила ограничение на посещение храмов Москвы и области до 28 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой, продлены до 28 апреля. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"20 апреля 2020 года Управлением Московской Патриархии по городу Москве было получено предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве Е. Е. Андреевой о продлении режима ограничений посещения храмов <…> По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла <...> в г. Москве и в Московской области <...> в срок до 28 апреля 2020 года включительно благословляется совершать богослужения только при участии клира храма, а также необходимого количества сотрудников и волонтеров", - отмечается на сайте. Действие предписания подлежит исполнению, согласно информации сайта, настоятелями приходов и подворий, а также наместниками и игумениями ставропигиальных монастырей.

Ранее, согласно циркулярному письму управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному официальным сайтом РПЦ 11 апреля, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля прошли без прихожан в связи с требованием санитарных властей. В проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Из-за принятых против распространения инфекции мер прошло без прихожан и пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.