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"Москино" проведет онлайн-неделю Москвы 20-27 апреля

В программе запланированы, в частности, лекция киноведа и куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова и виртуальные экскурсии по улицам города

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Лекции киноведов, виртуальные экскурсии и сборники фильмов о столице будут публиковаться на сайте и в соцсетях "Москино" в рамках программы "Неделя Москвы" с 20 по 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Неделю с 20 по 27 апреля мы полностью посвятим экранному образу столицы. В программе: лекция киноведа и куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова, виртуальные экскурсии по улицам города и показы прежде не публиковавшейся кинохроники с Айратом Багаутдиновым (Москва глазами инженера), киносоветы урбанистов, москвоведов и журналистов в Instagram "Москино" (Леонид Парфенов, Александр Острогорский, Денис Бычков и другие)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом разделе сайта "Москино Дома" будут опубликованы три сборника фильмов о Москве: "Метро в кино" к 85-летию столичного метрополитена, короткий метр "Москва Коротко" и "Снято в Москве" - фильмы, съемки которых проходили при содействии Московской кинокомиссии. В частности, в третий сборник попала картина "Верность" Нигины Сайфуллаевой и самый кассовый фильм в истории российского кино "Холоп". В альманах "Москино" также попали "Летят журавали", "Я иду шагаю по Москве", "Кин-дза-дза!".

Теги
Россия
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