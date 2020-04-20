Около 200 бесплатных инициатив собрали на портале "Я дома" за полтора месяца

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Порядка 200 бесплатных инициатив собрано за 1,5 месяца работы на портале "Я дома", где также можно получить информацию об удаленной работе и поддержку. Об этом сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Портал "Я дома" (ya-doma.ru) собрал около 200 инициатив госучреждений, некоммерческих организаций и бизнеса. Здесь есть информация о том, чем заняться дома, какие меры профилактики коронавируса принять, как наладить удаленную работу или получить поддержку, если работы нет. Кроме того, на сайте описаны уловки, которые используют мошенники в период пандемии, ежедневно в режиме онлайн публикуются новости и добрые истории о социальных помощниках и волонтерах", - говорится в публикации.

Комплекс социального развития Москвы запустил портал "Я дома" 25 марта. Это "агрегатор добрых дел", который объединяет благотворительные и волонтерские инициативы государства, некоммерческих организаций (НКО) и бизнеса. Там можно узнать о бесплатных сервисах, а также возможностях взаимопомощи и поддержки москвичей старшего поколения. Кроме того, на сайте опубликована информация о профилактике коронавируса, а в разделе для ответственных работодателей есть советы по организации удаленного доступа и обеспечению безопасности сотрудников.

В разделе "Мой дом - моя крепость" собраны самые интересные бесплатные инициативы. Пользователям доступны десятки ресурсов для самообразования и саморазвития, а также обучающие тренинги в режиме онлайн. Например, в разделе "Психология" можно прочитать все выпуски журнала "Психология для жизни", присоединиться к вебинарам московской службы психологической помощи населению и посмотреть видеоблоги ведущих психологов. Кроме того, на сайте представлены бесплатные онлайн-кинотеатры, библиотеки и виртуальные экскурсии московских музеев.

В блоке "Стоп! Мошенничество" собраны советы о том, как не стать жертвой мошенников, которые используют борьбу с коронавирусом в качестве способа проникнуть в дома москвичей или украсть их персональные данные. Раздел "Ответственный работодатель" содержит ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации о том, как компании и организации могут позаботиться о своих сотрудниках и минимизировать экономические потери.

Всего в столице зафиксировано 26 350 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки число выросло на 2 026. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.