Главврач Филатовской больницы сообщил о случаях заражения медиков учреждения коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией среди медперсонала зафиксированы в больнице им. Филатова в Москве, которая была перепрофилирована в стационар для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в понедельник главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко.

"Единичные случаи <…> Когда подготавливались, для защиты наших сотрудников был сооружен не один, а несколько санитарных шлюзов, где практически были разграничены зоны - зеленая "чистая" и красная "грязная". Мы соблюдаем ежедневно инструктажи", - сказал Вечорко в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что около 10-15% пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в больнице в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. По его словам, время лечения каждого больного индивидуально, так как вирус поражает весь респираторный тракт человека.

Вечорко сообщил на своей странице в Facebook, что на утро 20 апреля в больнице проходят лечение почти 1,6 тыс. пациентов, из них 806 с подтвержденным коронавирусом, среди которых 52 беременных и недавно родивших женщины. В отделении реанимации находятся 145 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 70 пациентов. За сутки выписаны 96 выздоровевших.

Всего в столице 26 350 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки число выросло на 2 026. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.