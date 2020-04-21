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Пандемия коронавируса нового типа

У клирика храма Воскресения Словущего в Москве обнаружили коронавирус

Настоятель храма Николай Балашов также сообщил, что у некоторых священников и сотрудников прихода обнаружены симптомы респираторного заболевания

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат у одного из священников храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. Об этом сообщил в Facebook настоятель храма, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"[В понедельник] Светлой седмицы получено подтверждение положительного анализа на наличие коронавирусной инфекции, ранее взятого у одного из наших священнослужителей. [Во вторник] в нашем храме будет проведена полная дезинфекция. Все священнослужители и сотрудники храма, бывшие в контакте с предполагаемым носителем вируса, будут находиться на 14-дневной изоляции с медицинским обследованием по мере необходимости, в строгом соответствии с указаниями санитарных властей и московского епархиального начальства", - написал протоиерей, состоящий в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

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По его словам, у ряда священников и сотрудников прихода обнаружены симптомы респираторного заболевания. "Двое наших священников уже находятся на домашнем лечении в связи с симптомами респираторного заболевания и, хотя диагноз коронавирусной инфекции ни у одного из них до настоящего времени не выявлен, не смогут служить до истечения испытательного периода. Есть и другие заболевшие среди сотрудников храма. Также и у них новая инфекция пока не обнаружена", - добавил Балашов.

Ежедневные богослужения в храме, совершавшиеся из-за мер предосторожности без прихожан, прекращены.

Ранее, согласно сообщению в Telegram-канале рабочей группы при патриархе, коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии в 15 столичных храмах и двух монастырях. Наличие коронавируса также подтвердилось у пяти не состоящих в священническом сане насельников из четырех монастырей. У 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря, а также у четырех насельников одного монастыря, не состоящих в священническом сане, на 16 апреля имелись симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не был подтвержден.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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