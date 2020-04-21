В Москве 21 апреля ожидаются облачная погода и порывистый ветер

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Облачная погода преимущественно без осадков ожидается во вторник в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве прогнозируется от 9 до 11 градусов тепла, ночью похолодает до 1 градуса.

В Подмосковье - от 7 до 12 градусов, в ночные часы возможны заморозки до 1 градуса.

Ветер северный со скоростью 6-11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Из-за порывистого ветра в Москве с 12:00 мск вторника до 00:00 мск четверга будет действовать желтый уровень опасности, в Подмосковье он будет действовать с 03:00 мск вторника до 00:00 мск четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба.