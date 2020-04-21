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Вильфанд заявил, что погода в Москве позволит водителям сменить зимнюю резину на летнюю

По словам научного руководителя Гидрометцентра, сильной наледи больше не ожидается

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Погодные условия в Москве позволят сменить автомобилистам зимнюю резину на летнюю. Сильной наледи и делительных периодов гололедицы уже не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже можно [менять зимнюю резину на летнюю]. Уже такой сильной наледи на дорогах и длительной гололедицы не прогнозируем", - сказал он.

Однако Вильфанд также советует гражданам следовать рекомендациям мэра столицы Сергея Собянина и сократить количество поездок в период самоизоляции.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем в Москве ожидается 9-11 градусов тепла, в среду - 6-8 выше ноля, в четверг - 4-6 градусов тепла, в пятницу - 3-8 со знаком "плюс", в субботу - 7-12 выше ноля, в воскресенье - 9-14 градусов тепла.

Теги
Россия
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