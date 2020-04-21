Более 3 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин" в Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 3 млн человек в Москве присоединились к проекту "Активный гражданин", сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Проект "Активный гражданин" - простой и практичный инструмент, с помощью которого москвичи могут улучшать свой двор, свой район и весь город. Проект появился около шести лет назад, и с тех пор к нему присоединились 3 млн человек. Только с начала года - уже почти 300 тысяч новых пользователей. Причем более 80 тысяч участников в этом году не пропустили ни одного голосования", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

"Активные граждане" отвечают на разные вопросы, выбирая понравившиеся варианты. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. Например, в столице привели в порядок больше двух тысяч дворов, утвердили стандарты детского отдыха, работы городских поликлиник, библиотек и центров госуслуг, создали электронную медкарту, с помощью которой горожане могут удаленно получать результаты медицинских анализов и исследований.

За участие в голосованиях, акциях и викторинах горожане получают баллы. Их можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. С его помощью горожане выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников, выбирают названия парков и станций метрополитена, а в 2017 году более 330 тыс. жителей столицы высказали свое мнение по программе реновации. С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в 4,5 тысячи голосований.