Более 250 тыс. кв. м вестибюлей ежедневно дезинфицируют в московском метро

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 250 тыс. кв. м вестибюлей ежедневно убирают и дезинфицируют в московском метро для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил во вторник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"256 тысяч кв. м вестибюлей убирают каждый день в московском метро. Тщательную обработку и дезинфекцию проводят на всех станциях. Убирают полы, лестницы, входные двери и другие элементы инфраструктуры. Для проведения частой и тщательной уборки и дезинфекции привлекается максимальное число сотрудников. Мы делаем все, чтобы транспорт Москвы оставался максимально защищенным, в то же время прошу горожан продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома", - сказал Ликсутов.

Днем работники раз в 1,5-2 часа дезинфицируют поверхности, с которыми наиболее часто взаимодействуют пассажиры: ручки входных дверей, кассовые зоны, турникетные комплексы, поручни эскалаторов, автоматы по продаже билетов. Также в дневное время промываются платформы на станциях с помощью специальных машин. Ночью проходит генеральная уборка. Таким образом, вся инфраструктура очищается многократно за сутки.

"Также в метро постоянно проводится необходимая уборка и дезинфекция составов, весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета, фильтры меняют чаще. В мосметро в необходимом объеме созданы запасы средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры", - добавил заммэра.

Уборка наземного транспорта

Дезинфекцию проводят и на объектах наземного городского пассажирского транспорта. В Москве более 9 тыс. остановок оборудованы павильонами, их обрабатывают специальными средствами почти 19 тыс. раз в неделю. При необходимости ремонтируют и очищают остановки от посторонних надписей, несанкционированных объявлений и рекламных листовок. В работах ежедневно задействовано более 200 человек, подчеркнул Ликсутов.

"В самом наземном городском транспорте также усилены меры безопасности. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи обрабатывают при каждом возвращении в парк или депо, то есть обязательно несколько раз в день. На конечных остановках дополнительно дезинфицируют салоны. Специальным раствором обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, валидаторы, сиденья, стекла", - пояснил заммэра.

В городе работают сотрудники Центра организации дорожного движения: им выдано более 50 тыс. пар перчаток и 4 тыс. дезинфекторов. "Мы внимательно относимся к здоровью и наших работников, в особенности тех, кто работает в "поле" и контактирует с горожанами, и к здоровью москвичей. ЦОДД дополнительно обрабатывает служебные автомобили перед выездом в город. Также перед началом работы всем сотрудниками измеряют температуру, если работник почувствует недомогание, его не допустят к работе", - заключил Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. С 15 апреля жители могут передвигаться по городу на транспорте только при наличии специального цифрового пропуска.