Приложение "Московский транспорт" будет показывать ближайшие аптеки и магазины

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Новый раздел появился в приложении "Московский транспорт", где на карте отмечены ближайшие аптеки, продуктовые магазины, товары для животных, сообщила во вторник пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"В условиях самоизоляции мы просим вас оставаться дома. Если вам необходимо выйти в магазин или аптеку, чтобы купить все необходимое, приложение "Московский транспорт" быстро и удобно расскажет, где находятся ближайшие объекты на карте. Для быстрого доступа к объектам перейдите в информационную панель на стартовом экране", - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Большая часть зараженных приходится на Москву, где число инфицированных составляет 26 350 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.