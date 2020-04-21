Почти 100 человек выписали из московской больницы в Коммунарке за сутки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 100 человек выписали за последние сутки из московской больницы в Коммунарке, которая является одной из базовых для лечения пациентов с коронавирусом в столице. Об этом сообщил во вторник главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

"За последние сутки к нам поступили 63 пациента, выписаны 99", - написал главврач.

Он добавил, что на данный момент в реанимации находятся 52 человека, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 человек. "Также у нас на лечении находятся 567 человек с диагнозом "пневмония" и 412 - с диагнозом "коронавирус", - говорится в сообщении.

Всего в столице, по данным на 20 апреля, 26 350 случаев заражения коронавирусом. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.