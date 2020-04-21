Более 500 человек приступили к работе в открывшейся инфекционной больнице в Новой Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 500 сотрудников приступили к работе в открывшейся инфекционной больнице в Новой Москве, которая была построена за месяц, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

Новая инфекционная больница открылась 17 апреля. Она вошла в состав городской клинической больницы №68 имени В.П. Демихова. В отличие от аналогичных учреждений, открываемых во многих странах на время борьбы с коронавирусом, этот стационар будет работать на постоянной основе. После окончания пандемии там станут лечить любые виды инфекций. Срок службы корпусов рассчитан на несколько десятилетий.

"В клинике будут работать более 1 тыс. медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов", - приводятся в сообщении слова главврача городской клинической больницы №68 им. Демихова Сергея Переходова.

Он добавил, что за сутки в новую больницу поступили 20 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. Новая больница обеспечена всем необходимым. Для центра закупили более 26 тыс. единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала. Медицинский комплекс был разработан с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция, установленная на территории комплекса. Все необходимые анализы будут проводиться в собственной лаборатории. Ее мощности позволяют организовывать более 10 тыс. исследований в сутки. Это поможет экономить время для проведения анализов и получения результата", - говорится в сообщении.