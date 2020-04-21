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Московский планетарий запускает новые онлайн-занятия и аудиоспектакли для детей

Программа "Онлайн-путешествие со звездочетом" включает семь видеоуроков, которые будут публиковаться раз в неделю в 16:00 мск в соцсетях и на YouTube-канале

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский планетарий запускает два новых образовательных онлайн-проекта для детей, видеоролики будут выложены на YouTube-канале и на страницах социальных сетей планетария, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Программа "Онлайн-путешествие со звездочетом" включает семь видеоуроков, которые будут публиковаться раз в неделю в 16:00 мск в соцсетях и на YouTube-канале. Первый урок состоится 21 апреля: дети смогут узнать о том, какие планеты находятся рядом с Землей. Занятия проведут научные сотрудники планетария.

Проект "Легенды звездного неба" начнется 22 апреля, он включает в себя пять аудиоспектаклей из архива Московского планетария, которые использовались в Большом звездном зале в 1970-1980-е годы. Небольшие познавательные рассказы о космосе, а также стихи русских поэтов, посвященные звездам, будут читать артисты Ростислав Плятт, Алексей Консовский, Борис Иванов, Станислав Широков и Георгий Менглет.

Ранее Московский планетарий запускал образовательный цикл онлайн-трансляций "Звездные уроки" для школьников в социальных сетях и на YouTube-канале. Также на сайте планетария можно совершить онлайн-экскурсию по интерактивному музею "Лунариум" и послушать цикл лекций "Разноцветное небо".

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