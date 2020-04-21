Власти Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Мошенники, которые выдают себя за сотрудников коммунальных служб, активизировались в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование, - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. - Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки".

Он сообщил, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции принято решение временно приостановить проверки газового оборудования, счетчиков воды и электричества.

"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Он напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения, а на информационном стенде подъезда заранее размещается соответствующая информация.