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В Московском зоопарке родились детеныши двугорбых верблюдов

Оба детеныша родились прямо на песчаной части вольера, которая максимально подобна природным условиям

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Детеныши двугорбых верблюдов родились в Московском зоопарке. Об этом во вторник сообщили на официальной странице учреждения в Instagram.

"Самец Шторм появился на свет 8 марта от самки Альбы, а самка Буря была рождена 12 марта самкой Понкой. Верблюдицы приехали к нам (в зоопарк - прим. ТАСС) уже беременными в конце сентября. Сотрудники строго контролировали их состояние, оказывая помощь при необходимости", - говорится в сообщении.

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У НАС РОДИЛИСЬ ДВА ВЕРБЛЮЖОНКА В Московском зоопарке родились два детеныша двугорбых верблюдов. Самец Шторм появился на свет 8 марта от самки Альбы, а самка Буря была рождена 12 марта самкой Понкой. Верблюдицы приехали к нам уже беременными в конце сентября. Сотрудники строго контролировали их состояние, оказывая помощь при необходимости. ‍⚕️‍⚕️ Первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, спустя неделю мать начала кормить самостоятельно. Такие затруднения – не редкость у самок, которые рожают впервые. Всё это время сотрудникам приходилось сдаивать Альбу, чтобы предотвратить застаивание молока и, как следствие, воспалительных процессов в вымени (мастита). Понка и Альба бережно заботятся о своих детях. Если те спят, а пора есть, то аккуратно пробуждают и кормят. Непрестанно наблюдают за их состоянием, запрещают далеко уходить, пропадать из виду. Причем верблюжата довольно активны – они могут следовать за матерью уже в первый день жизни. Оба детеныша родились прямо на песчаной части вольера, которая максимально подобна природным условиям. Роды у Альбы длились с 8 до 10 часов утра, у Понки – с 5:30 до 8 часов утра. Так что оба верблюжонка пришли в этот мир на рассвете. Будем надеяться, что их ждет прекрасное будущее. Мы постараемся обеспечить им все необходимое для этого Видео: Наталья Назарова

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Первую неделю сотрудники сами выкармливали самца, спустя неделю мать начала кормить самостоятельно.

"Такие затруднения - не редкость у самок, которые рожают впервые. Все это время сотрудникам приходилось сдаивать Альбу, чтобы предотвратить застаивание молока и, как следствие, воспалительных процессов в вымени [мастита]", - уточнили в пресс-службе.

Оба детеныша родились прямо на песчаной части вольера, которая максимально подобна природным условиям.

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