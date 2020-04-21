В Московском зоопарке родились детеныши двугорбых верблюдов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Детеныши двугорбых верблюдов родились в Московском зоопарке. Об этом во вторник сообщили на официальной странице учреждения в Instagram.

"Самец Шторм появился на свет 8 марта от самки Альбы, а самка Буря была рождена 12 марта самкой Понкой. Верблюдицы приехали к нам (в зоопарк - прим. ТАСС) уже беременными в конце сентября. Сотрудники строго контролировали их состояние, оказывая помощь при необходимости", - говорится в сообщении.