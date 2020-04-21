Более 6,5 тыс. консультаций по проверке пропусков провели в центре "Московский транспорт"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты контакт-центра "Московский транспорт" с 17 по 20 апреля проконсультировали более 6,5 тыс. москвичей и жителей Московской области о том, как будет работать система автоматической проверки пропусков в городском и личном транспорте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе.

Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

"С 17 по 20 апреля специалисты контакт-центра "Московский транспорт" проконсультировали более 6,5 тыс. москвичей и жителей Московской области о том, как будет работать система автоматической проверки пропусков в городском и личном транспорте. Среди самых распространенных вопросов - условия передвижения на общественном транспорте, как получить пропуск и продлить проездные билеты", - говорится в сообщении.

Автоматическая проверка пропусков через карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты вводится с 22 апреля.

Для поездки в городском транспорте при оформлении цифрового пропуска необходимо привязать номер карты. Билетная система автоматически определит наличие пропуска у пассажира и откроет турникет. Оплата проезда с помощью бумажных билетов, банковских карт и мобильных телефонов на турникетах будет приостановлена.

"Около 1,5 млн пассажиров уже указали свои "Тройки" при заявке на пропуск", - говорится в сообщении.

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного, напоминается в сообщении.