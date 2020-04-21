Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Это первый случай с начала вспышки, когда в столице за сутки выписали более 200 человек.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 219 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2057. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений", - отметила вице-мэр.

По информации медиков, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах.

Всего в столице 26 350 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки их число выросло на 2 026. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (10:15 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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