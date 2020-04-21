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Пандемия коронавируса нового типа

Более 200 пациентов с коронавирусом лечатся в инфекционной больнице № 2 в Москве

За сутки в больницу поступили 20 новых пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 800 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве, из них 208 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила во вторник главный врач учреждения Светлана Краснова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, на 20 апреля в больнице на лечении находились 215 человек с коронавирусом, из них 20 детей и 24 беременных и недавно родивших женщины.

"На 21 апреля всего 788 человек, в том числе 18 - в реанимации, 208 человек с коронавирусной инфекцией, из них 23 беременных, рожениц и родильниц", - написала Краснова.

Кроме того, в больнице также проходит лечение 21 ребенок с коронавирусом. Еще 10 пациентов - в хирургическом отделении. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены девять больных. Всего за сутки в больницу поступили 47 человек, из них 20 - с коронавирусом. Выписались 68 пациентов, 27 из них - вылечившихся после коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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