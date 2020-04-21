"Московские сезоны" запустили вокальный флешмоб ко Дню Победы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Московские сезоны" запустили онлайн-флешмоб по акапельному пению ко Дню Победы. В рамках мероприятия все желающие смогут исполнить песню "Катюша", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий.

"Этой весной москвичи не смогут встретиться на параде, но быть вместе можно и на расстоянии. 9 мая особенно важно поздравить героев войны и тружеников тыла. Для этого "Московские сезоны" и группа Rain Drops, призеры конкурса "Московская весна a cappella" прошлого года, запускают в Instagram флешмоб по акапельному пению, предлагая всем желающим вместе спеть легендарную "Катюшу". Присылайте видео со своим исполнением до 27 апреля", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, чтобы поучаствовать, нужно записать видео исполнения "Катюши" - оно должно быть вертикальным. "Не забудьте, это акапельный флешмоб, на записи должен быть только голос без фонограммы. В остальном - полная свобода творчества, вы можете спеть всю песню, ее отрывок, соло, хором, поэкспериментировать с костюмами. Чтобы общее видео получилось гармоничным, постарайтесь петь в тональности Rain Drops", - уточнили в пресс-службе.

Необходимо также подписаться в социальных сетях на "Московские сезоны" и на Rain Drops в Instagram. Каждому участнику нужно поделиться своей версией песни в социальной сети, поставить хэштеги #МосковскиеСезоны и #ПоемсСезонами и отметить аккаунты "Московских сезонов" и группы Rain Drops.

"Чтобы ваше видео случайно не затерялось в социальной сети, отправьте его на почту raindrops@bk.ru", - говорится в сообщении.