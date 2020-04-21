В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов

"Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей", - сказал Немерюк.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом рассказал в интервью радиостанции " Эхо Москвы " первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Также он отметил, что москвичи смогут оформить разовый цифровой пропуск для поездки по городу максимум за два дня до нее. "Человек, например, за день оформляет пропуск, туда сразу необходимо внести реквизиты транспортных карт и номер машины. Пропуск можно получить заранее, на разовую дату, он будет действовать с 00:00 до 00:00. Максимум за два дня (можно оформить пропуск - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, для передвижения по Москве на велосипеде, самокате или мопеде необходимо получить цифровой пропуск. "Велосипед, мопед или самокат - это тоже средство передвижения, для поездки необходимо получить пропуск. Действуют все те же правила, что и для поездки на общественном транспорте и автомобиле", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводятся специальные цифровые пропуска.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

В новость были внесены изменения (12:45 время мск) — добавлены подробности по тексту.