Власти Москвы еще обсуждают, будут ли штрафовать водителей без пропусков с каждой камеры

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Штрафы автомобилистам без пропусков в Москве технически могут приходить с каждой камеры, но вопрос, будет ли это введено на практике, еще обсуждается. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.
"Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, если штраф был выписан гражданину ошибочно, его можно обжаловать в десятидневный срок с момента получения.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.
Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.
Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте есть соответствующий сервис.
В новость были внесены изменения (12:40 мск) — добавлены подробности по тексту.