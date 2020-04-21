Власти Москвы еще обсуждают, будут ли штрафовать водителей без пропусков с каждой камеры

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Штрафы автомобилистам без пропусков в Москве технически могут приходить с каждой камеры, но вопрос, будет ли это введено на практике, еще обсуждается. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, если штраф был выписан гражданину ошибочно, его можно обжаловать в десятидневный срок с момента получения.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте есть соответствующий сервис.

В новость были внесены изменения (12:40 мск) — добавлены подробности по тексту.