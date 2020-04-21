Москвичам в прямом эфире ответят на вопросы про выплаты по безработице

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Центр занятости населения в Москве 22 апреля проведет прямой эфир для жителей столицы, в ходе которого специалисты ответят на все вопросы, связанные с выплатами по безработице. Об этом в вторник сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"Директор Центра занятости населения Москвы Роман Шкут 22 апреля проведет прямой эфир на портале ya-doma.ru, в котором подробно расскажет о порядке оформления пособий по безработице. Свои вопросы спикеру можно прислать до начала эфира на почту ya-doma@mos.ru. Во время прямого эфира также можно будет задать свой вопрос по форме обратной связи в трансляции", - говорится в сообщении.

По поручению мэра Москвы город поддержит повышенной выплатой людей, которые потеряли работу из-за пандемии. Региональная компенсационная выплата с учетом пособия по безработице и дополнительной материальной поддержки безработных составляет 19 500 рублей. Остальные безработные также имеют право на государственную поддержку - федеральные и региональные пособия.