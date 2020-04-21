Власти Москвы назвали привязку транспортных карт к пропускам доработкой системы

"Это не совсем ужесточение, система уже была введена, она действует. Просто на сегодняшний момент будут использованы технические средства разные: турникеты в метро, городские камеры видеонаблюдения. Это приведение в порядок самой системы, ее "донастройка". Есть техническая возможность внести номер автомобиля, своей транспортной карты, перемещаться, не переживая за то, что вас остановят, начнут задавать вопросы, если вы сделали все правильно", - сказал Немерюк в интервью радиостанции " Эхо Москвы ".

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Регистрация транспортных карт и номеров автомобилей является техническим совершенствованием системы цифровых пропусков, а не ужесточением. Об этом сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.