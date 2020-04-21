Москвичи старше 65 лет могут получить пропуск для поездки на дачу или по медцелям

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы старше 65 лет могут оформить цифровые пропуска для поездки на транспорте в медицинское учреждение или на дачу. Об этом сообщил во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы" первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"Люди 65+ также могут оформить цифровой пропуск по медицинским целям, если необходимо. И получить пропуск, если необходимо переместиться и самоизолироваться на дачу, одноразовый пропуск <...> Если есть пропуск, можете проехать на работу", - сказал Немерюк.

На вопрос о том, следует ли сохранять дополнительные меры безопасности для этой возрастной категории при том, что их доля в числе инфицированных коронавирусом в столице не так значительна, Немерюк высказался положительно. "Наверно, это в любом случае необходимо делать - у нас людей 65+ порядка 1,8 млн человек, и в любом случае именно они находятся в группе риска. Понятно, что сейчас по количеству заболевших примерно равные пропорции - введенные меры позволяют говорить о том, что нам пока удается их сберечь", - пояснил он.

Ранее руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил ТАСС, что воспользоваться социальной картой для проезда в общественном транспорте могут учащиеся медицинских вузов, студенты-волонтеры и граждане старше 65 лет, работающие в медицинских организациях. Лысенко также напомнил, что данные о социальных картах не нужно заполнять школьникам, студентам и гражданам старше 65 лет, так как транспортное приложение их карт заблокировано в соответствии с указом мэра Москвы. Кроме того, гражданам в группе риска не разрешается покидать квартиры без острой необходимости во время режима повышенной готовности. Если в цифровом пропуске не указан номер социальной или транспортной карты, то проезд в городском общественном транспорте будет невозможен: электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.