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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичи старше 65 лет могут получить пропуск для поездки на дачу или по медцелям

Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк отметил, что следует сохранять дополнительные меры безопасности для этой возрастной категории

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы старше 65 лет могут оформить цифровые пропуска для поездки на транспорте в медицинское учреждение или на дачу. Об этом сообщил во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы" первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"Люди 65+ также могут оформить цифровой пропуск по медицинским целям, если необходимо. И получить пропуск, если необходимо переместиться и самоизолироваться на дачу, одноразовый пропуск <...> Если есть пропуск, можете проехать на работу", - сказал Немерюк.

На вопрос о том, следует ли сохранять дополнительные меры безопасности для этой возрастной категории при том, что их доля в числе инфицированных коронавирусом в столице не так значительна, Немерюк высказался положительно. "Наверно, это в любом случае необходимо делать - у нас людей 65+ порядка 1,8 млн человек, и в любом случае именно они находятся в группе риска. Понятно, что сейчас по количеству заболевших примерно равные пропорции - введенные меры позволяют говорить о том, что нам пока удается их сберечь", - пояснил он.

Ранее руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил ТАСС, что воспользоваться социальной картой для проезда в общественном транспорте могут учащиеся медицинских вузов, студенты-волонтеры и граждане старше 65 лет, работающие в медицинских организациях. Лысенко также напомнил, что данные о социальных картах не нужно заполнять школьникам, студентам и гражданам старше 65 лет, так как транспортное приложение их карт заблокировано в соответствии с указом мэра Москвы. Кроме того, гражданам в группе риска не разрешается покидать квартиры без острой необходимости во время режима повышенной готовности. Если в цифровом пропуске не указан номер социальной или транспортной карты, то проезд в городском общественном транспорте будет невозможен: электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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