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В Новой Москве к концу 2022 года построят культурные центры

Они появятся в поселениях Кленовское, Михайлово-Ярцевское, Десеновское и в Московском

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Несколько крупных культурных центров планируют построить в Новой Москве к концу 2022 года. Сейчас специалисты работают над проектами зданий в поселениях Кленовское, Михайлово-Ярцевское, Десеновское, а также школы искусств в Московском, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"Культурно-досуговые центры в Новой Москве будут построены в 2021-2022 годах по поручению мэра Москвы. Они станут настоящими точками притяжения в своих поселениях. В Троицке планируется реконструировать пустующее здание для размещения там детской школы искусств", - говорится в сообщении.

В культурных центрах планируется проводить концерты, массовые мероприятия, откроются детские кружки и творческие секции.

Для развития инфраструктуры в Новой Москве были определены 12 точек роста. Здесь строится жилье, развивается транспортная инфраструктуру, создаются высокооплачиваемые рабочие места. На данный момент в Новой Москве открыты восемь станций метро и свыше 70 социальных объектов, построено более 200 км дорог. Инвестиции в строительство составили порядка 1,4 трлн рублей. Число жителей Новой Москвы за семь лет выросло на 40%.

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Россия
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