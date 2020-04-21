В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве и области во второй половине дня

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве и Подмосковье во вторник во второй половине дня, об этом говорится в сообщения на сайтах региональных главков МЧС РФ.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 14:00 до 21:00 21 апреля местами по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами до 17 м/с", - говорится на сайте подмосковного ГУ МЧС РФ.

Об ожидаемом сильном ветре говорится и на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве советуют обходить стороной шаткие строения и не парковать автомобили под деревьями.